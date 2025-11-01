Investoren wollen in Sachsen-Anhalt an vielen Orten Batterie-Parks bauen. Die Kommunen sind davon oft überfordert. Wie das Energieministerium ihnen jetzt unter die Arme greifen will.

Magdeburg - Kommunen und Netzbetreiber in Sachsen-Anhalt werden aktuell überhäuft mit Anfragen von Unternehmen, die kommerzielle Stromspeicher bauen wollen. Die Städte und Gemeinden sind vom Umgang mit den Projekten oft überfordert. Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann will deshalb eine Landesstrategie für Stromspeicher erarbeiten.