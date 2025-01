Der Bundesopferbeauftragte Roland Weber hat den Betroffenen der Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt umfassende Hilfe zugesichert. Am Donnerstag kommt Bundespräsident Steinmeier nach Magdeburg.

Nach Amokfahrt in Magdeburg: Diese Hilfen werden den Opfern zugesichert

Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) verspricht eine lückenlose und transparente Aufklärung der Todesfahrt auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg.

Magdeburg - „Die Bundesrepublik Deutschland darf und wird die Betroffenen des Anschlags nicht allein lassen“, sagte Weber am Montag. Der Anschlag sei in seiner Dimension beispiellos in der jüngeren Vergangenheit der Bundesrepublik.