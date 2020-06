Auf der A2 bei Alleringersleben gab es Sonnabend einen schweren Unfall. Durch zu viel Wasser auf der Straße kamen Autos ins rutschen.

Alleringersleben l Heftiger Starkregen sorgte am Samstagabend für massive Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 2 zwischen Magdeburg und Braunschweig. Teilweise war die Sichtweite unter 50 Meter und Aquaplaning sorgte für zusützliche Gefahr. Besonders dramatisch war die Lage an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Kurz vor der Abfahrt Alleringersleben ereignete sich gegen 21 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Richtung Braunschweig. Nach ersten Angaben der Polizei waren daran mehrere Fahrzeuge beteiligt.

Ein Auto war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, geriet hinter eine Leitplanke und landete im Straßengraben. Ein weiterer Pkw krachte auf der dritten Spur in eine Leitplanke. An den Autos entstand Totalschaden. Weitere Fahrzeuge kamen rechtzeitig zum Stehen und blieben ohne Beschädigungen. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren drei Personen in den Autowracks eingeklemmt.

Ein Mann erlitt schwere Verletzungen. Er lag neben seinem zerstörten Wagen und hatte unter anderem Kopfverletzungen „Die Rettungsmaßnahmen gestalteten sich sehr schwierig, da uns die Witterungsverhältnisse zu schaffen machten", so Thomas Kirstein von der Feuerwehr.

Wie der stellvertrende Wehrleiter der Verbangsgemeinde Flechtingen weiter mitteilte, musste der Verletzte unter einer Plane medizinisch versorgt werden, bevor er in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden konnte. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es bis in die Nacht zu langen Staus auf der A2.