Arbeitgeberpräsident: Negative Folgen bei AfD-Erfolg

Magdeburg - Der neue Arbeitgeberpräsident in Sachsen-Anhalt befürchtet ernsthafte wirtschaftliche Konsequenzen, sollte die AfD bei der anstehenden Landtagswahl stärkste Kraft werden. „Unmittelbar würde es schwerwiegende Folgen für das Investitionsgeschehen in Sachsen-Anhalt geben“, sagte Marco Langhof im Interview der „Mitteldeutschen Zeitung“ (Montag).

Ähnliches habe er bereits erlebt: Als es 1994 „eine von der PDS tolerierte Minderheitsregierung gab“, seien große Investitionen am Land vorbeigezogen. „Unser Wohlstand hängt stark von der Internationalisierung ab“, erklärte Langhof. Weltoffenheit sei keine ideologische Frage, sondern Voraussetzung für eine moderne Wirtschaft und wachsenden Wohlstand. Am Sonntag ist in Sachsen-Anhalt Landtagswahl. Jüngste Umfragen sehen die CDU als stärkste Kraft vor der AfD.