Welthundetag Auf den Hund gekommen: Welche Probleme Trainer bei der Erziehung der Vierbeiner sehen

Die Zahl der angemeldeten Hunde in Sachsen-Anhalt hat mit 177.200 Tieren in 475 Rassen und Varietäten ein Rekord erreicht. Für viele Trainer ist dies eine Herausforderung. Einblicke in die Erziehung zum Welthundetag (10. Oktober).