Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums Auf Kosten der Steuerzahler: Drei Milliarden Corona-Schutzmasken erst gekauft, dann vernichtet
Aus einem Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums an den sachsen-anhaltischen AfD-Bundestagsabgeordneten Kay-Uwe Ziegler geht hervor: Es wurden mehr FFP2-Schutzmasken vernichtet als an die Bevölkerung verteilt.
Aktualisiert: 17.09.2025, 17:33
Berlin - Das Bundes-Gesundheitsministerium hat auf Anfrage des sachsen-anhaltischen AfD-Bundestagsabgeordneten Kay-Uwe Ziegler mitgeteilt, dass bundesweit bisher rund drei Milliarden Corona-Schutzmasken der „energetischen Verwertung“ zugeführt worden seien.