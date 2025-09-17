weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums: Auf Kosten der Steuerzahler: Drei Milliarden Corona-Schutzmasken erst gekauft, dann vernichtet

Aus einem Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums an den sachsen-anhaltischen AfD-Bundestagsabgeordneten Kay-Uwe Ziegler geht hervor: Es wurden mehr FFP2-Schutzmasken vernichtet als an die Bevölkerung verteilt.

Von Michael Bock Aktualisiert: 17.09.2025, 17:33
Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat zu Corona-Zeiten viel zu viele FFP-Masken eingekauft.
Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat zu Corona-Zeiten viel zu viele FFP-Masken eingekauft. Foto: Thomas Frey/dpa

Berlin - Das Bundes-Gesundheitsministerium hat auf Anfrage des sachsen-anhaltischen AfD-Bundestagsabgeordneten Kay-Uwe Ziegler mitgeteilt, dass bundesweit bisher rund drei Milliarden Corona-Schutzmasken der „energetischen Verwertung“ zugeführt worden seien.