Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums Auf Kosten der Steuerzahler: Drei Milliarden Corona-Schutzmasken erst gekauft, dann vernichtet

Aus einem Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums an den sachsen-anhaltischen AfD-Bundestagsabgeordneten Kay-Uwe Ziegler geht hervor: Es wurden mehr FFP2-Schutzmasken vernichtet als an die Bevölkerung verteilt.