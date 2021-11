Autofahrerin flüchtet nach Unfall: Keine Fahrerlaubnis

Burg - Nahe Burg (Landkreis Jerichower Land) hat sich eine 26 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Auto überschlagen und ist geflüchtet. Sie war am Samstagvormittag mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, bei dem Unfall wurde ihre 24-jährige Beifahrerin leicht verletzt, wie die Polizei in Burg am Sonntag mitteilte. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Fährtenspürhund nach der Fahrerin. Als die Frau ausfindig gemacht wurde, stellte sich der Grund für ihre Flucht heraus: Sie hatte keine Fahrerlaubnis und war unter Einfluss von Alkohol und Drogen gefahren. Die 26-Jährige verletzte sich bei dem Unfall ebenfalls leicht.