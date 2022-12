Erdrückende Beweise Babyleiche in Halle entdeckt: Polizei nimmt Frau nach fast einem Jahr fest

Die Tat hatte für Entsetzen gesorgt: Am 27. Dezember 2021 wurde ein toter Säugling an einem Entsorgungsbetrieb in Halle entdeckt. Jetzt gibt es einen Ermittlungserfolg.