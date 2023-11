Immer wieder kommt es auf den Autobahnen A2 und A14 in Sachsen-Anhalt zu Sperrungen und Teilsperrungen. Wo und wann Autofahrer in den nächsten Tagen betroffen sind.

Autobahn A2 und A14: Diese Sperrungen gibt es in den nächsten Tagen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/vs - Baustellen, Sperrungen und Staus: Auf den Autobahnen A2 und A14 kommt es regelmäßig zu Verkehrsbehinderungen für Autofahrer. Was aktuell ansteht:

Autobahn A2

Vom 15. November bis 11. Dezember 2023 kommt es im Bereich der Anschlussstellen Eilsleben und Bornstedt zu einer Veränderung der Verkehrsführung. Grund dafür sind die Sanierungsarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Berlin. Der Verkehr verläuft in dieser Zeit jeweils zweistreifig auf der Richtungsfahrbahn Hannover.

Bis voraussichtlich 31. Januar wird auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Magdeburg-Rothensee und Theeßen die Erneuerung der Fahrbahn fortgesetzt. Die zweistreifige Verkehrsführung in beiden Fahrtrichtungen bleibt ebenfalls erhalten.

Zum 17. November wird die Vollsperrung der Anschlussstelle Burg-Ost, Richtung Hannover aufgehoben. Außerdem wird der Verkehr der Richtungsfahrbahn Hannover bis zur Anschlussstelle Burg-Ost spätestens ab 17. November als zweistreifige Verkehrsführung auf der Richtungsfahrbahn Hannover geführt. Die Anschlussstelle Burg-Zentrum, Richtungsfahrbahn Berlin, bleibt bis voraussichtlich 20. Dezember gesperrt. Weiterhin bleibt auf beiden Richtungsfahrbahnen die Anlage „Krähenberg“ bis voraussichtlich 31. Januar voll gesperrt.

Autobahn A14

Am 21. November, 8 bis 16 Uhr, wird in Fahrtrichtung Dresden die Anschlussstelle Calbe sowie zwischen den Anschlussstellen Schönebeck und Staßfurt die Überholspur gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten. Der Verkehr wird einspurig an der Maßnahme vorbeigeführt. Die Autobahn GmbH bittet darum, entsprechend die Anschlussstelle Staßfurt zur Ausfahrt zu nutzen.

Am 21. und 22. November wird auf der Richtungsfahrbahn Dresden die Anschlussstelle Staßfurt sowie zwischen der Anschlussstelle Calbe und dem Autobahndreieck Bernburg die Last- und Überholspur gesperrt. Am 21. November erfolgt die Sperrung der Lastspur, am 22. November wird die Überholspur gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten. Der Verkehr werde einstreifig an der Maßnahme vorbeigeführt, heißt es von Seiten der Autobahn GmbH. Von der Autobahn abgefahren werden könne dann am Autobahnkreuz Bernburg, so die Autobahn GmbH.

Bis zum 24. November wird auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Halle-Trotha und Staßfurt abschnittsweise die Stand- und Lastspur sowie die Überholspur gesperrt. Grund dafür sind Markierungsarbeiten. Der Verkehr wird jeweils über den freien Fahrstreifen an der Maßnahme vorbeigeführt

Vom 13. bis 23. November wird auf der Richtungsfahrbahn Dresden zwischen den Anschlussstellen Magdeburg-Stadtfeld und Magdeburg-Reform die Stand- und Lastspur gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten. Der Verkehr wird über die verbleibende Fahrspur an der Maßnahme vorbeigeführt.

Vom 20. bis 24. November wird auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Löbejün und Plötzkau der Verkehr einstreifig geführt. Grund dafür sollen Sanierungsarbeiten in diesem Bereich sein, so die Autobahn GmbH.