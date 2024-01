Seit dem 8. Januar protestieren Bauern in Sachsen-Anhalt gegen die von der Bundesregierung geplanten Subventionskürzungen. Am Freitag legten Landwirte und Unterstützer noch einmal die meisten Autobahnauffahrten im Land lahm. Was die Menschen nun am kommenden Montag erwartet.

Bauernproteste in Berlin am Montag: Anreise aus Sachsen-Anhalt bisher störungsfrei

Bundesweit demonstrieren Bauern derzeit mit ihren Traktoren. Am Wochenende soll es in Sachsen-Anhalt bis Sonntagabend noch ruhig bleiben. Für den Montag rechnet die Polizei Magdeburg mit Verkehrsbehinderungen auf den Autobahnen.

Magdeburg/Halle (Saale) – In ganz Deutschland protestieren Bauern seit Montag, den 8. Januar, gegen die geplante Kürzung ihrer Subventionen. Auch in Sachsen-Anhalt sind zahlreiche Landwirte im Ausstand. Bereits in der Nacht zu Montag haben sich Tausende Fahrzeuge auf den Autobahnen im Land auf den Weg nach Berlin gemacht.

Ihr Ziel: Mit Hilfe ihrer Traktoren den Verkehr möglichst großflächig lahmlegen.

Zumindest die Anreise aus Sachsen-Anhalt verlief in der Nacht und am Morgen ohne größere Störungen. Allein auf der A2 seien 400 Traktoren unterwegs gewesen. Die Fahrzeuge waren auf dem rechten Seitenstreifen unterwegs, wie die Polizei Magdeburg am Montagmorgen mitteilte. Es kam demnach zu keinen größeren Verkehrseinschränkungen.

Bauernproteste am Montag in Sachsen-Anhalt. So verlief der 8. Januar 2024. (Kamera: VS/MZ-Redaktionen, Schnitt: Bernd Stiasny)

Am Montag waren Halle und Magdeburg Schwerpunkt der Bauern-Proteste in Sachsen-Anhalt. Am Dienstag und Donnerstag gab es vor allem regionale Aktionen. Am Mittwoch und Freitag wurden die meisten Autobahnauffahrten in Sachsen-Anhalt sowie wichtige Kreuzungen und Brücken stundenlang blockiert.

Bauernprotest in Bernburg: Landwirte aus dem Salzlandkreis kamen am Dienstag geschlossen nach Bernburg: Forderung nach fairem Kurs. (Schnitt: Bernd Stiasny, Kamera: Lisa Kollien)

Bauernproteste in Sachsen-Anhalt: Die Lage am Mittwochvormittag an der A14-Auffahrt Dahlenwarsleben im Landkreis Börde. (Kamera: Vivian Hömke, Schnitt: Alexander Pförtsch)

Bauern-Proteste in Sachsen-Anhalt: Große Wirkung dank großer Traktoren

Die Bauern sind dabei nicht allzu zahlreich: Dank ihrer großen Maschinen wirkt der Protest aber größer – Straßen lassen sich mit vergleichsweise wenigen Teilnehmern lahmlegen.

Bauernproteste: Dieser Landwirt koordiniert die Autobahnblockaden in Sachsen-Anhalt

Allerdings: Viele Menschen in Sachsen-Anhalt hatten sich vorbereitet. Das Verkehrsaufkommen war die ganze Woche über vielerorts spürbar geringer. Auch die Kombination mit dem GDL-Streik bei der Bahn ab Mittwoch ließ das Leben nicht zusammenbrechen. Staus ja – Verkehrschaos nein.

Bauernprotest am Donnerstagmorgen in Stendal. (Kamera: Mike Kahnert, Schnitt: Bernd Stiasny)

Bauern-Proteste in Sachsen-Anhalt: Keine Aktionen am Samstag geplant

Am Wochenende wollen die Bauern in Sachsen-Anhalt nun eine Blockade-Pause einlegen. Der Bauernverband Sachsen-Anhalt listet für Samstag und Sonntag keine Aktionen im Land auf.

Aktuelle Videos zu den Bauernprotesten in Sachsen-Anhalt: Traktoren, Stau und Chaos

Erst in der Nacht zu Montag drohen wieder Probleme auf den Straßen. Am Montag ist zum Abschluss der Bauern-Aktionswoche eine Groß-Demo in Berlin geplant. Bereits am Sonntagabend werden sich die Landwirte meist in Autobahnnähe sammeln und dann ab Mitternacht im Konvoi über die A2, A14 und A9 in Richtung Hauptstadt aufbrechen, so die Polizei.

Von Sonntag auf Montag: Behinderungen auf der A9 und A14 durch Treckerfahrten nach Berlin

Wegen der geplanten Großdemonstration von Landwirten in Berlin rechnet die Polizeiinspektion Magdeburg ab Sonntagnacht auch mit Behinderungen auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt in Richtung Berlin.

Bauern starten von Havelberg in Richtung Berlin am Sonntagmorgen. Im „Gepäck“ für die Fahrt zur Demo haben die rund 40 Teilnehmer Proviant und Schlafgelegenheiten. (Kamera: Max Tietze)

In der Nacht von Sonntag auf Montag gebe es zwei Konvois über die A2 und A14, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit. Während der Sammelphase könne es auch bereits vor Mitternacht in der Nähe der Autobahnen zu Einschränkungen kommen.

Am Montag wollen Tausende Landwirte aus Deutschland am Brandenburger Tor in Berlin demonstrieren. Die Autobahn 2 ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Deutschland.

Ob und wie die Bauern danach weiter demonstrieren werden, ist unklar und hängt vor allem von der Reaktion der Bundesregierung auf die Protestwoche ab.