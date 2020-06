Der Tatverdächtige kehrte zurück und lief der Polizei in die Arme. Symbolfoto: Peter Hebgen/pixelio.de

In Zeitz ist ein Mann bedroht worden. Er setzte sich zur Wehr.

Zeitz (dpa) l Ein Mann ist in Zeitz (Burgenlandkreis) nach eigenen Angaben antisemitisch beleidigt sowie bedroht worden und hat sich dagegen mit Pfefferspray gewehrt. Der 60-Jährige sei am Donnerstagabend mit einer Kippa durch die Stadt gelaufen und von einem 33-jährigen Mann nach eigenen Angaben wegen seines Äußeren bedroht worden, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Daraufhin habe der 60-Jährige dem anderen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der verließ daraufhin den Ort, während der 60-Jährige die Polizei rief.

Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, kehrte nach kurzer Zeit allerdings auch der 33-Jährige zurück. Die Polizei nahm seine Personalien auf und hat die Ermittlungen aufgenommen.