Startschuss in Sachsen-Anhalt Bezahlkarten für Flüchtlinge kommen am Dienstag in die Landkreise und Städte

Knapp 10.000 Bezahlkarten mit dem 50-Euro-Bargeld-Limit sollen in den nächsten Tagen und Wochen an Flüchtlinge im Land ausgegeben werden. Die ersten kommen am Dienstag, 19. November, in den Behörden an.