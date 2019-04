Am Montag, 8. April, hat für die Abiturienten in Sachsen-Anhalt die Prüfungsphase begonnen. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

In Sachsen-Anhalt beginnt mit Klausuren im Fach Geschichte die Prüfungsphase für Tausende Schülerinnen und Schüler.

Magdeburg l Am Montag, 8. April, hat für die Abiturienten in Sachsen-Anhalt die Prüfungsphase begonnen. Rund 6400 Schülerinnen und Schüler müssen in den nächsten vier Wochen ihre Abiturprüfungen schreiben.

Laut Bildungsministerium beginnt die Prüfungsphase mit Geschichtsklausuren und endet am 6. Mai mit der Prüfung im Fach Deutsch. Mit einem Monat Abstand müssen die Schülerinnen und Schüler dann noch die mündlichen Prüfungen meistern.

Zur Übersicht aller einzelnen Termine der Abiturprüfung