Die hohen Temperaturen locken nicht nur viele Hitzegeplagte an die Seen, sondern können auch dazu führen, dass sich Blaualgen ausbreiten. Wo Sachsen-Anhalter derzeit deshalb lieber auf ein Bad verzichten sollten.

Blaualgen-Alarm: In diesen Seen kann der Badespaß gefährlich werden

An mehreren Seen in Sachsen-Anhalt wird derzeit vom Baden abgeraten, weil sich massiv Blaualgen ausgebreitet haben.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Es ist hei´ß – und damit genau die richtige Zeit für eine Abkühlung mit einem Bad im See. Doch an einigen Gewässern in Sachsen-Anhalt sollte man lieber auf den Sprung ins kühle Nass verzichten. Der Grund: Blaualgen.

Auf seiner Badegewässerkarte informiert das Land, bei welchen Seen die Cyanobakterien, die zu Magen-Darm-Problemen und Hautreizungen führen können, derzeit auftreten.

Massiver Blaualgen-Befall: Badeverbot für Parchauer See und Badeteich in Prettin

Dies ist vor allem im Parchauer See im Jerichower Land der Fall. Hier ist die Blaualgenentwicklung schon so massiv, dass die dritte Alarmstufe ausgerufen wurde und explizit vom Baden abgeraten wird.

Lesen Sie auch: Blaualgen: Die Gefahr im Badesee - was bei einer Vergiftung getan werden sollte

Laut der Stadtverwaltung Burg wurden an den Badestellen am Parchauer See Hinweisschilder angebracht, die auf die Algenblüte hinweisen. Zudem rät sie: "Sollte ein Gewässer eine grünliche oder bläulich-grüne Färbung aufweisen, eine Schlierenbildung oder ein Algenteppich erkennbar sein, tote Fische an der Wasseroberfläche treiben oder sie im knietiefen Wasser ihre Füße kaum oder gar nicht mehr sehen, dann sollten sie vom Baden in diesen Gewässern absehen."

Auch im Badeteich im Touristenzentrum Prettin darf derzeit wegen der Blaualgen nicht geschwommen werden. Für den Muldestausee in Anhalt-Bitterfeld warnt die Verwaltung ebenfalls vor einem Bad.

Behörden stellen Warnhinweise wegen Blaualgen am Neustädter See in Magdeburg auf

Im Neustädter See in Magdeburg, im Bergsee Güntersberge im Harz und im Stausee Kelbra in Mansfeld-Südharz wurden zwar Blaualgen gefunden. Hier ist die Konzentration der Bakterien aber noch nicht so massiv wie bei den anderen Seen. Deshalb ist Baden hier grundsätzlich weiter erlaubt.

Allerdings stellen die Behörden in diesen Fällen Warnhinweise auf, die auf die Gefahr hinweisen. In Magdeburg beispielsweise rät die Stadtverwaltung dazu, nach dem Baden im See zu duschen.

Auch interessant: Höhlen, Museen, Kirchen: Diese Orte versprechen Abkühlung bei Hitze

Für das Naturbad Mosigkau in Dessau-Roßlau wurde das zwischenzeitlich verhängte Badeverbot wieder aufgehoben. Auch hier gilt derzeit nur die zweite Alarmstufe, was das Baden auf eigene Gefahr möglich macht.

Blaualgen können vor allem für Kinder gefährlich sein

Offiziell ausgewiesene Badegewässer werden von den Gesundheitsämtern in Sachsen-Anhalt regelmäßig überprüft, sodass ein Befall mit Blaualgen meist schnell auffällt.

Blaualgen sind Cyanobakterien. Besonders Kinder, Kleinkinder und Allergiker sind gefährdet, bei einem Kontakt mit ihnen krank zu werden.

Lesen Sie auch: Bade-Geheimtipps in Sachsen-Anhalt: Hier kann man fast ungestört schwimmen

Symptome nach Verschlucken oder Hautkontakt können Hautreizungen, Bindehautentzündungen und Ohrenschmerzen sein. Auch Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber und allergische Reaktionen treten auf.