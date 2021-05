"Da hast du Corona!" - Maskenverweigerer bespuckt Bundespolizisten am Bahnhof in Halberstadt

Mit einem renitenten Maskenverweigerer bekamen es Bundespolizisten in Halberstadt zu tun. Die Beamten wurden geschlagen, getreten und auch noch angespuckt.

Beamte der Bundespolizei hatten mit einem renitenten Maskenverweigerer in Halberstadt viel Arbeit. Symbolbild: dpa

Halberstadt (vs). "Da hast du Corona" - Das sagte ein Maskenverweigerer, als er am Freitag (30. April) von Bundespolizisten am Halberstädter Bahnhof kurzzeitig festgenommen wurde, die Beamten daraufhin schlug und dann auch noch anspuckte.

Gegen 21.50 Uhr bemerkten die Bundespolizisten den Reisenden im Bahnhof. Der 41-Jährige trug keinen Mund-Nasen-Schutz, als er mit einem Regionalexpress aus Richtung Quedlinburg in Halberstadt ankam. Die Beamten sprachen den Mann daraufhin an und wollten seine Identität feststellen. Er verweigerte sich nach Angaben der Polizei sowohl eine Maske aufzusetzen, als auch sich auszuweisen.

Daraufhin durchsuchten die Polizisten den Mann, der allerdings erhebliche Gegenwehr leistete und "unkontrolliert in Richtung der Oberkörper der Bundespolizisten schlug". Somit wurde er gefesselt und zur Dienststelle der Polizei gebracht. Auch dagegen wehrte sich der 41-Jährige weiter, versuchte einen Bundespolizisten mehrfach zu treten und spuckte einen anderen Beamten an - "und traf ihn unter anderem im Gesicht". Schließlich versuchte er sogar noch einen Kopfstoß gegen die Einsatzkräfte.

"Glücklicherweise wurde keiner der Einsatzkräfte verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille", heißt es im Bericht der Bundespolizei weiter.

Nachdem die Beamten endlich die Identität des Mannes feststellen konnten, ergab eine Überprüfung, dass er bereits mehrfach polizeilich bekannt ist. Nun kamen weitere Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung hinzu. "Zudem wird das zuständige Gesundheitsamt über den Sachverhalt informiert und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Nichtragens der erforderlichen Schutzmaske gefertigt", so die Polizei.