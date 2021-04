21-Jähriger schleicht sich an 53-Jährigen an und schlägt mit Hammer zu

Am Donnerstagmorgen hielt sich ein 53-Jähriger auf dem Gelände seiner Werkstatt in Ermsleben auf. Aus heiterem Himmel wurde der Mann dann von einem 21-Jährigen mit einem Hammer niedergeschlagen.

Ein 21-Jähriger schlug in Ermsleben mit einem Hammer auf einen 53-Jährigen ein (Symbolbild). Foto: imago images / Mint Images

Ermsleben (vs). Laut Polizei schlich sich der 21 Jahre alte Beschuldigte, der zum Tatort von einem 44-Jährigen gefahren worden war, auf das Werkstattgelände und schlug den 53-jährigen Werkstattbesitzer mit einem Hammer nieder.

Das Opfer erlitt dadurch Verletzungen am Kopf, an den Unterarmen und am Rücken. Da ein zufällig anwesender Zeuge eingriff, konnte der Beschuldigte flüchten.



Aufgrund von Zeugenhinweisen und polizeilichen Ermittlungen wurden die Tatbeteiligten gefasst und vorläufig festgenommen. Der 44-Jährige Begleiter des Angreifers wurde aus der polizeilichen Obhut entlassen.

Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht in Quedlinburg Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen erlassen. Der angegriffene 53-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.