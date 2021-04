27-Jähriger bedroht in Magdeburg Passanten mit Gewehr

Hier bedrohte ein Mann am Samstag Passanten mit einem Luftgewehr.

Magdeburg (vs). Am Abend des 24.April gegen 20.10 Uhr kam es im Bereich Neue Neustadt, Ecke Lübecker Straße/ Ritterstraße, zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann bedrohte aus einer Wohnung heraus eine Personengruppe, welche sich vor dem Mehrfamilienhaus aufhielt, mit einem Gewehr.

Die Beamten konnten einen 27-jährigen Magdeburger in seiner Wohnung antreffen und durchsuchten seine Wohnung. Dabei fanden die Beamten ein Luftdruckgewehr - welches als Tatmittel festgestellt werden, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Das Luftdruckgewehr,weitere aufgefundene Waffen und gefährliche Gegenstände wurden durch die Beamten sichergestellt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet.