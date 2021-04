Augenscheinlich alkoholisierter Autofahrer streift mehrere Bäume und landet im Straßengraben bei Plötzky

Am Mittwochabend verlor ein Autofahrer auf der Bundesstraße 246a zwischen Schönebeck und Plötzky die Kontrolle über seinen Wagen und landete im Straßengraben. Der Fahrer war augenscheinlich alkoholisiert.

Ein Autofahrer streifte mehrere Bäume und landete mit seinem Wagen im Straßengraben. Die Polizei fand Bierflaschen in dem Pkw vor. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Schönebeck/Plötzky (vs). Der Autofahrer verlor laut Polizei gegen 20:15 Uhr auf der B246a zwischen Schönebeck und Plötzky in dem Kurvenbereich des Gasthauses "Alte Fähre" die Kontrolle über seinen Wagen. Dabei kollidierte er seitlich mit zwei Bäumen und landete in einem Straßengraben.

An dem Pkw und den Bäumen entstand ein Sachschaden. Nach dem Unfall verließ der Fahrer pflichtwidrig die Unfallstelle. Im Fahrzeuginnenraum fand die Polizei mehrere Bierflaschen. Hinweise auf eine schwerwiegende Verletzung des Fahrers lagen nicht vor.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei des Salzlandkreises, gern auch telefonisch unter 03471-3790.