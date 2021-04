Betrunkener Auto-Fahrer auf A14 bei Colbitz von Polizei gestoppt

Die Polizei hat einen betrunkenen Auto-Fahrer auf der Autobahn 14 gestoppt. Der Fahrer war in Schlangenlinien unterwegs.

Die Polizei hat auf der A14 in Sachsen-Anhalt bei Colbitz einen Betrunkenen angehalten. Der Mann sei Schlangenlinien gefahren, so die Polizei. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa

Colbitz. Ein betrunkener 41-Jähriger ist in Schlangenlinien mit seinem Wagen auf der Autobahn 14 gefahren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Mann am Freitagabend nahe der Anschlussstelle Colbitz (Landkreis Börde) unterwegs und konnte von der Polizei gestellt werden. Zuvor hatten mehrere Zeugen beobachtet, wie der Mann Schlangenlinien fuhr. Ein Atemtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Nun läuft ein Ermittlungsverfahren gegen den 41-Jährigen.