Betrunkener Stendaler versucht in Supermarkt zu klauen und schlägt Frau nieder

Ein 23-Jähriger betrat Montagmittag einen Supermarkt in Stendal und versuchte mehrere Flaschen Schnaps zu stehlen. Als er dabei ertappt wurde, wurde der Mann aggressiv.

Ein 23-Jähriger wollte in einem Stendaler Supermarkt Alkohol klauen. Er wurde durch eine Mitarbeiterin daran gehindert (Symbolbild). Foto: dpa

Stendal (vs). Der 23-Jährige wurde laut Polizei gegen 12:50 Uhr beobachtet, wie er in dem Einkaufsmarkt eine Packung Spirituosen in seinen Rucksack packen wollte. Nachdem er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, reagierte der Langfinger sofort aggressiv und versuchte zu flüchten.

Als ihn eine Mitarbeiterin des Supermarkts festhielt, bekam diese einen Schlag ins Gesicht. Die Flucht des 23-Jährigen konnte jedoch verhindert werden. Die Mitarbeiterin wurde nicht verletzt.

Bei der späteren Kontrolle durch die Polizei fanden die Beamten bei dem 23-Jährigen eine mitgefürte Ecstasy-Pille vor. Er hatte zudem 1,53 Promille intus.