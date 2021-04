Diebesduo klaut Seniorinnen die Brieftaschen und bucht Geld von ihren Konten ab

Die Polizei sucht nach dreisten Brieftaschendieben aus dem Salzlandkreis. Das Täterduo - eine Frau und ein Mann - waren am 22. Februar in Egeln und Aschersleben aktiv.

Aschersleben/Egeln (vs). Am Morgen des 22. Februar soll das Diebesduo die Geldbörse einer 66-jährigen Frau in einem LIDL-Markt gestohlen haben. Anschließend begaben sie sich in die Volksbankfiliale auf dem Tie und hoben dort um 9.39 Uhr Bargeld mittels Bankkarte der Geschädigten ab.

Das Diebesduo hob Geld in einer Volksbankfilialie in Ascherleben ab. Foto: Polizeirevier Salzlandkreis

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am selben Tag in Egeln. Dort beklaute das Täterduo eine 87-jährige Frau - ebenfalls in einem Discounter. Anschließend begaben sich die beiden Personen auch hier wieder in ein eine Bankfiliale (Sparkasse) und hoben um 13.46 Uhr Bargeld mit der EC-Karte des Opfers ab.

In Egeln waren die Täter in einer Sparkasse aktiv. Foto: Polizeirevier Salzlandkreis

Da sich beide Fälle stark ähneln und die Tatorte geographisch nah beieinander liegen, geht die Polizei sowohl in Aschersleben, als auch in Egeln von den selben Tätern aus.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer Aussagen zu beiden Fällen äußern kann oder die Täter kennt, wird gebeten sich beim Polizeirevier Salzlandkreis zu melden.