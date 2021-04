Ein Show-Car mit Blaulichtaufbau - Sachsen-Anhalts Polizei geht unter die Tuner

Hasselfelde. Von wegen Silbergrauer Partybus: Autofahrer und Biker, die am Sonnabend bei ihrer Tour durch den Oberharz kurz hinter Hasselfelde den Parkplatz Rotacker passierten, dachten vermutlich sie hätten sich verguckt. Hatte dieser VW Bus mit dem auffälligen Design tatsächlich einen Blaulichtaufbau? Und stand da wirklich Polizei an der Seite des Autos?



Es war keine optische Täuschung. Tatsächlich ist dieser VW ein echtes Einsatzfahrzeug der Polizei. Das "Show-Car" der Landespolizei Sachsen-Anhalt ist ein echter "Eyecatcher" wie Uwe Becker, der Pressesprecher der Harzer Polizieireviers feststellt. "Wenn die Leute das Auto sehen, ist das Interesse an unserem Infostand natürlich größer", sagt Becker. Der interaktive Funkstreifenwagen, wie der Bulli innerhalb der Polizei genannt wird, wird von den Beamten bei der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. "Das Ding fällt einfach auf", so Becker. Deshalb wurde der 2019 gebaute T6 für den Informationstag "Sicher durch den Harz" angefordert. Mit der Aktion sollen vor allem Motorrad-Fahrer für eine vorsichtige Fahrweise auf den kurvigen Mittelgebirgsstrecken sensibilisiert werden. Bei der Aufklärungsarbeit hilft das Auto einfacher mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. "Das Ding macht schon Spaß", sagt Uwe Becker.



Das Design ist ungewöhnlich. Dennoch ist es ein Streifenwagen der Polizei. Foto: Polizei Harz

Das Auto sei von der Motorisierung ausgehend zwar ein ganz normaler Bulli, so Becker. "Das ist ein Turbodiesel mit 150 PS, nichts Besonderes". Die Besonderheit des normalerweise an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben stehenden Busses, stecke in der Ausstattung. "Da ist alles drin, was wir sonst nur auf der Wache haben, Computer, Drucker, ganz viel Technik", erklärt Becker. Zudem sei selbstverständlich das Design des Autos für Polizeifahrzeuge unüblich. "Das ist eine Folierung in eine Art Graffiti-Design", so Becker." Bei dem Design sei teilweise auch Alltagsarbeit der Beamten erkennbar, führt der Kriminaltechniker weiter aus. So seien die schwarzen Spritzer kein Schmutz. Die Elemente stünden für Graphitpulver, so Becker. Dieses wird bei der Spurensicherung zum Finden von Fingerabdrücken benutzt.



Wer jetzt allerdings glaubt, das Design des Show-Cars kann einfach auf Privatfahrzeige übertragen werden, liegt falsch. "Das geht dann schon in Richtung des Verdachts der Amtsanmaßung", so Uwe Becker. Der Schriftzug "Polizei" dürfe, egal in welcher Schriftart, außschlielich von der Behörde genutzt werden.

Das Auto wird von der Polizei vorrangig zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Unter anderem die Nachwuchsgewinnung steht dabei im Vordergrund. Foto: Polizei Harz

Und auch wenn der Bulli mit den gelben Blitzen in erster Linie für die Presse- und Öffenltichkeitsarbeit gedacht ist, so ist es doch ein Polizeiauto und kann im Notfall auch für die tägliche Polizeiarbeit eingesetzt werden. Wenn also ein VW Bus mit nicht ganz üblichem Design mit Blaulicht erscheint, heißt es "Platz machen, die Polizei ist im Einsatz".