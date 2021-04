Gefahrgut-Einsatz auf der Autobahn 14 bei Brumby

Einsatzkräfte am Gefahrguttransport an der A 14 bei Brumby. Foto: Thomas Schulz

Brumby/Calbe ok

Zu Feuerwehreinsatz kam es Dienstagabend an der Autobahn 14. Ein Großaufgebot an Kameraden und Technik wurden auf den Autohof Abfahrt Brumby/Calbe gerufen. Dort war ein mit Container beladener Laster gemeldet, bei dem ein Auslaufen von umweltgefährlichen Stoffen gemeldet wurde. In einer Warnung hieß, dass der anfangs unbekannte Stoff gefährlich für Haut, Augen und Atemwege sei. Die Arbeiten dauerten bis Redaktionsschluss an.