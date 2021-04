Helfer in der Not: Bundespolizei rettet kleinen Bussard

Das erleben die Beamten der Bundespolizei auch nicht aller Tage: Die Notfallleitstelle informierte die Polizisten am Dienstagnachmittag über einen verletzten Bussard. Doch dem Federvieh konnte schnell geholfen werden.

Langeneichstädt (vs). Wie die Beamten mitteilen, befand sich der Greifvogel an der Bahnlinie Querfurt - Halle, in der Nähe der Haltestelle Langeneichstädt.

Eine Polizeistreife fuhr dann nach Eingang des Notrufs vor Ort und fand den jungen Bussard unmittelbar neben dem Gleis in einem Gebüsch liegend. Sie fingen den Vogel behutsam ein und übergaben ihn an den verantwortlichen Jagdausübungsberechtigten.

Dieser verbrachte das Jungtier dann in die Obhut der Wildtierauffangstation Petersberg.