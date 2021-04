Magdeburger Feuerwehr löscht brennendes Auto in verschlossener Garage

Magdeburg

Gegen 3.30 Uhr ging der Alarm am Morgen des 17. Aprils 2021 bei der Magdeburger Feuerwehr ein. In der Hans-Grade-Straße im Stadtteil Neu-Olvenstedt wurde ein Feuer in einem Garagenkomplex gemeldet. In einer verschlossenen Garage war ein Auto in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine große Rauchwolke über dem Brandort, wie die Feuerwehr mitteilt. Nachdem die Tür aufgebrochen wurde, konnten das Auto und das übrige Inventar der Garage schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf die anderen Garagen sowie ein benachbartes Wohnhaus konnte so verhindert werden.

Die Ursache des Feuers ist zunächst unklar. Im Einsatz waren die Feuerwache Nord sowie die Freiwillige Feuerwehr Olvenstedt mit ingesamt 26 Kameraden.