Verstoß Waffengesetz und BTM Mann wird in Aschersleben auffällig und hat Chrystal Meth und Schlagring dabei

Die Bundespolizei wurde am Sonntagabend auf einen Mann aufmerksam, der sich im Bahnhofstunnel des Bahnhofs in Aschersleben auffällig verhielt. Und das Verhalten des Mannes kam nicht von ungefähr: Er hatte Drogen und einen Schlagring in petto.