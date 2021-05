Miese Betrugsmasche: 54-Jährige aus dem Harz zahlt Hochstapler vierstelligen Betrag

Die Frau aus dem Harz fiel über eine Dating App auf einen Betrüger herein. Foto: Franziska Gabbert/dpa/Symbolbild

Ditfurt (vs). Laut Polizei zeigte am Mittwoch eine 54-jährige Frau aus Ditfurt an, dass sie vor mehreren Wochen über eine Dating App einen Mann kennenlernte, der sich als Engländer ausgab und derzeit mit einem Schiff unterwegs sei.

Da dessen Frau und sein Sohn bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt wurden seien, wolle der Mann nun seinen Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlagern. Vor dem Hintergrund des Brexit und der anhalten Corona-Pandemie müsse er 1.900 Euro an ein Sicherheitsunternehmen zahlen, um sein Vermögen in Höhe von 1,8 Millionen Euro nach Deutschland zu transferieren.

Die 54-Jährige überwies den Betrag, doch daraufhin erhielt sie eine E-Mail einer vermeintlichen Sicherheitsfirma mit der Aufforderung, 15.400,20 Euro Steuern für den beim Zoll auf dem Flughafen in Barcelona stehenden Tresor mit den 1,8 Millionen Euro zu überweisen.

Da dies der Frau merkwürdig erschien, erstattete sie Anzeige wegen Betruges.