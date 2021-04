Motorradfahrer stirbt auf der Bundesstraße 71 bei Gardelegen

Gardelegen

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich Montagnachmittag kurz nach 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 71 zwischen Letzlingen und Gardelegen ereignet. Dabei kam ein 54-jähriger Motorradfahrer ums Leben. Die Straße musste für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme dreieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Motorradfahrer in einer Fahrzeugkolonne unterwegs, die sich von Letzlingen in Richtung Gardelegen bewegte. Sie staute sich hinter einem grauen Skoda Oktavia, der nach Angaben von Zeugen sehr langsam unterwegs gewesen sein soll. Der Motorradfahrer scherte aus der Kolonne aus, um vor ihm befindliche Fahrzeuge zu überholen.

Das tat ihm zu diesem Zeitpunkt der 29-jährige Fahrer eines vor ihm befindlichen VW-Transporters gleich. In weiterer Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Das BMW-Motorrad kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auch ein Gutachter hinzugezogen. Bei dem tödlich verletzten Motorradfahrer handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen Mann aus der Region Apenburg.

Die Person, die den grauen Skoda Oktavia gelenkt hat, war bis zum Abend noch nicht bekannt. Die Polizei setzt in diesem Fall auf weitere Zeugenhinweise. Sie können im Revier Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/8480 erfolgen.