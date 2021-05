Zwei Mülltonnen brannten am Sonntagmorgen in Wolmirstedt.

Wolmirstedt (vs). Laut Polizei nahm eine Anwohnerin in der Straße „Zur Grube“ in Wolmirstedt Sonntagmorgen gegen 5 Uhr Rauchgeruch war. Als sie aus dem Fenster ihrer Wohnung sah, erblickte sie eine brennende Mülltonne. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer.

Durch das Feuer wurden insgesamt zwei Mülltonnen zerstört. Die Polizei ermittelt.