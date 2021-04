Nach Tod von Hotelier in der Börde - Neuer Termin für Mordprozess

Magdeburg

Der wegen eines Coronafalls am Magdeburger Landgericht ausgefallene Prozess-Start gegen zwei junge Männer (21 und 22 Jahre) aus Barby und Osterweddingen soll nun nächste Woche nachgeholt werden. Der neue Termin ist für den Freitag, 23. April, angesetzt, teilte Landgerichtssprecher Christian Löffler mit.

Die Angeklagten sind nach Angaben des Gerichtes beschuldigt, am 16. Oktober 2020 den 58-jährigen Besitzer eines Landhotels in Osterweddingen im Landkreis Börde zu Tode geprügelt zu haben.

Dabei sollen die jungen Männer aus niedrigen Beweggründen und in Verdeckungsabsicht gehandelt haben, was als Mord gewertet wird. Der Hotelier wollte kurz nach Mitternacht zwei Randalierer auf dem Parkplatz vor dem Hotel zur Rede stellen, als diese vom Auto seiner Schwiegertochter den Seitenspiegel abtraten und dann den Zaun beschädigten. Als der Mann dazwischen gehen wollte, sollen die Männer derart auf das Opfer eingeschlagen haben, dass es sich nur noch wenige Meter zum Eingang schleppen konnte und dort verstarb. Die Polizei konnte die Verdächtigen kurze Zeit später festnehmen. Sie sitzen seit dem in Untersuchungshaft.

Weil nach der Strafprozessordnung spätestens nach sechs Monaten eine Haftprüfung in der nächst höheren Instanz erfolgen muss, hat das Gericht den Fall dem Oberlandesgericht zur Prüfung vorgelegt. Mit einer Entscheidung sei erst zu Beginn der nächsten Woche zu rechnen, sagte eine Sprecherin des Oberlandesgerichtes in Naumburg. Die Beteiligten haben bis dahin Zeit ihre Stellungnahme abzugeben.