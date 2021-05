Am 6. April kam es zu einem Raub in einem Geschäft in Halle. Knapp einen Monat später konnte nun ein Phantombild des Räubers erstellt werden.

Halle (vs). Der unbekannte Mann überfiel am 6. April gegen 11:15 Uhr ein Geschäft im Steinweg in Halle. Der Mann bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Als die Mitarbeiterin des Geschäfts der Forderung nicht nachkam, griff der Täter eigenständig in eine Kasse und stahl daraus Bargeld. Anschließend verließ er das Geschäft, setzte sich auf ein mitgebrachtes Fahrrad und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Räuber wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

circa 170 bis 180 cm groß

20 bis 30 Jahre alt

schlanke Gestalt und südländisches Aussehen

sprach deutsch

Dreitagebart und Mund-Nase-Schutz

weißes Kapuzenshirt und Jeanshose

Sportschuhe und Rucksack von "Nike"

Aufgrund eines damals veröffentlichten Zeugenaufrufes, meldete sich bei der Polizei eine Zeugin, die den vermutlichen Täter vor der Tat unmaskiert gesehen hat. Mit ihrer Hilfe konnte die Polizei ein Phantombild des Mannes erstellen, welches auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses nunmehr veröffentlicht wird.

Wer kennt die hier abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität bzw. zum Aufenthalt geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345/ 224 1291 entgegen!