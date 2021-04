Pkw kracht in Magdeburg mit Rettungswagen zusammen

Magdeburg (vs). Eine 46-jährige Magdeburgerin befuhr am Sonntag, 11. April 2021, mit einem PKW Seat die Wiener Straße in Richtung Raiffeisenstraße. Bei grüner Lichtzeichenanlage querte die 46-Jährige hierbei die Leipziger Straße. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr nach Polizeiangaben ein Rettungswagen unter Nutzung von Sonder- und Wegerecht die Leipziger Straße in Richtung Leipziger Chaussee bei roter Lichtzeichenanlage. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem PKW Seat und dem Rettungswagen, wobei die 46-Jährige als auch die beiden Sanitäter aus dem Rettungswagen leicht verletzt wurden.

Alle drei Personen wurden zur medizinischen Begutachtung in Krankenhäuser verbracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr zur Beseitigung dieser hinzugezogen. Anschließend wurden beide Unfallfahrzeuge abgeschleppt, hieß es weiter von der Polizei.