Polizei entdeckt nagelneue Geräte: Wer erkennt sein Werkzeug wieder?

Oschersleben (vs). Bei der nächtlichen Kontrolle eines Autofahrers in Oschersleben (Landkreis Börde) wurden in seinem Fahrzeug hochwertige Gegenstände gefunden, deren Herkunft der polizeilich bekannte Mann nicht erklären konnte, teilte die Polizei am Freitag mit.

Vermutlich stammen die Gegenstände aus Diebstählen. Wer das nagelneue Werkzeug, zu dem auch noch ein Bolzenschneider gehört, erkennt, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 03904/4780.