Polizei kontrolliert in Magdeburg Auto mit vier Insassen - Drogen und Baseballschläger sind mit an Bord

Die Polizei kontrollierte am Donnerstagabend ein Auto in Magdeburg-Sudenburg. Dabei fanden die Beamten bei den Insassen eine größere Menge Cannabis und auch einen Baseballschläger.

Magdeburg (vs). Die Polizei kontrollierte am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr ein Auto in Magdeburg-Sudenburg. Die Insassen des Pkw waren alle männlich und im Alter von 19 bis 21 Jahren. Bei der Kontrolle fanden die Beamten dann eine größere Menge Cannabis vor. Des Weiteren befand sich in dem Wagen ein Baseballschläger und ein ein Messer. Die jungen Männer führten außerdem Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich mit sich.

Nach sachleitender Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurden nach der Kontrolle die Wohnungen der vier Männer durchsucht. Dabei wurden weitere Drogen gefunden.

Die vier jungen Männer müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Des Weiteren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sie sich nicht an die nächtliche Ausgangssperre gehalten hatten.