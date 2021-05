Renault kracht in Halberstadt auf Simson - 17-Jähriger verletzt sich

Am Samstagvormittag ereignete sich auf der Braunschweiger Straße in Halberstadt ein Unfall mit zwei Fahrzeugen. Eine Person wurde dabei verletzt.

Halberstadt (vs). Am Samstagvormittag ereignete sich gegen 10:45 Uhr auf der Braunschweiger Straße in Halberstadt ein Unfall mit zwei Fahrzeugen. Ein 17-jähriger Simson-Fahrer beabsichtigte nach links abzubiegen. Eine 47-jährige nachfolgende Renault-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr dem Moped auf.

Der 17-Jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.