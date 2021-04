In Halberstadt verunfallte ein 87-Jähriger auf einem frei zugänglichen Innenhof eines Wohnkomplexes. Erst ein Briefkasten stoppte das Auto.

Halberstadt (vs). Am 24. April befuhr ein 87-jähriger Mann aus Halberstadt mit seinem Pkw Nissan einen frei zugänglichen Innenhof eines Wohnkomplexes in der Thomas – Müntzer - Straße.

Dort erlitt der Mann gegen 9 Uhr einen Schwächeanfall. Er verlor die Kontrolle über sein Auto. Danach überfuhr er eine Rasenfläche, durchfuhr eine Hecke und streifte einen Baum, bevor er an einer Briefkastenanlage zum Stehen kam.

Der Mann aus Halberstadt wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, die Briefkastenanlage wurde völlig zerstört.