Schwerer Autounfall im Landkreis Stendal: BMW und Nissan kollidieren - zwei Menschen sterben

Schwerer Autounfall auf der L16 zwischen Beelitz und Groß Ellingen: Ein BMW und ein Nissan kollidierten am Donnerstagmorgen. Die Pkw wurden völlig zerstört - zwei Personen kamen ums Leben.

Beelitz/ Groß Ellingen (vs). Laut Polizei war ein 33-jähriger BMW-Fahrer auf der Landesstraße 16 aus Richtung Arneburg kommend in Richtung Stendal unterwegs. Der Mann geriet aus noch ungeklärter Ursache gegen 5 Uhr morgens auf gerader Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr. Dabei stieß er mit mit seinem BMW mit einem Nissan zusammen.

Für zwei Menschen kam bei dem Unfall jede Hilfe zu spät. Foto: Frank Krug

Beide Fahrzeuge wurde durch die Kolission in den Straßengraben der Landstraße geschleudert. Sowohl der 33-jährige BMW-Fahrer als auch die 62-jährige Nissan-Fahrerin wurden in ihren Autos eingeklemmt. Beide erlitten schwere Verletzungen und starben noch am Unfallort. Die Pkw waren völlig zerstört und somit nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt.

Die Landesstraße 16 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme komplett gesperrt.