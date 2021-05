randalierer Sieben Anzeigen in zwei Tagen: 19-Jähriger fällt im Hauptbahnhof Halle mehrfach negativ auf

Ein 19-jähriger Reisender beschäftigte die Bundespolizei in Halle am vergangenen Wochenende gleich mehrfach. Die traurige Bilanz: Er erhielt sieben Strafanzeigen in nur zwei Tagen.