Transporter kracht in Reinstedt in Hauswand: 28-Jähriger verletzt sich

Ein 28-Jähriger war am Dienstagvormittag mit seinem IVECO-Transporter auf der Froser Straße in Reinstedt unterwegs und krachte gegen eine Hauswand. Schuld ist ein Reifenplatzer.

Reinstedt (vs). Demnach fuhr der Mann in Unterdorf aus Richtung Froser Straße kommend in Richtung Feuerwehr. Laut Polizei platzte gegen 9:40 Uhr dann der linke hintere Reifen am Fahrzeug, sodass der Transporter nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand prallte. Dabei verletzte sich der 28-Jährige leicht.

Zur medizinischen Behandlung wurde er vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Am IVECO-Transporter sowie der Hauswand entstand ein Sachschaden.