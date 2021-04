Trotz Blaulicht: Magdeburgerin kracht mit Auto in Rettungswagen

Magdeburg

Auf ihrem Weg zu einem Einsatz sind in Magdeburg zwei Rettungssanitäter selbst verunglückt. Als sie am Sonntag gegen 17 Uhr die Kreuzung Leipziger Straße/Raiffeisenstraßen passierten, fuhr eine 46-jährige Magdeburgerin mit ihrem Seat in ihren Wagen. Sowohl die zwei Sanitäter (28 und 33 Jahre alt) als auch die Autofahrerin wurden laut Polizei leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr beseitigte am Unfallort auslaufende Stoffe.

Die Frau soll laut Polizei die Leipziger Straße bei Grün überquert haben. Zum selben Zeitpunkt fuhr der Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene bei roter Ampel über die Leipziger Straße Richtung Leipziger Chaussee. Dabei kam es zur Kollision.