Versuchter Totschlag in Magdeburg - Polizei nimmt 16-Jährigen fest

Magdeburg. Ein 36 Jahre alter Mann ist am 11. April 2021 in Magdeburg schwer verletzt worden. Seit Montag sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Auf der Ringbrücke „Kirschweg“ soll es am Sonntagvormittag zwischen den beiden Männern zu einem Streit gekommen sein. Dieser eskalierte. Der Jugendliche habe dann auf den 36-Jährigen eingestochen und ihn am Oberkörper verletzt.

Der junge Mann konnte flüchten, die Fahndung der Polizei - auch mit Hubschrauber - blieb zunächst erfolglos. Einen Tag später vermeldete die Polizei schließlich die Festnahme des 16-Jährigen.

Worüber sich die beiden stritten, sei Gegenstand der Ermittlungen, so ein Polizeisprecher. Nach Volksstimme-Informationen war der Jugendliche der Polizei bekannt.