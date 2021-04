Zeugenaufruf: Diebe brechen in Obi-Baumarkt ein und stehlen Outdoor-Artikel

Donnerstagmorgen machten sich Langfinger im Außenbereich des Obi-Baumarkts in der Brenneckestraße zu schaffen. Sie entwendeten unter anderem Outdoor-Artikel.

Magdeburg (vs). Ein Baumarkt-Mitarbeiter meldete Donnerstagvormittag der Polizei, dass mehrere Diebe in den Nachtstunden oder den frühen Morgenstunden in den Obi-Baumarkt eingedrungen sein sollen. Die Täterschaft soll Werkzeug und Outdoor-Artikel im Wert eines mittleren vierstelligen Betrags gestohlen haben.

Aufgrund des großen Umfangs der entwendeten Ware geht die Polizei davon aus, dass die Diebe mit einem größeren Fahrzeug an den Baumarkt herangefahren sein könnten und dort diverse Paletten verladen haben.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Wer Aussagen zum Einbruch oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.