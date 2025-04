Mit 142 durch die Stadt – das war nur ein Fall, den die Landespolizei bei einer Geschwindigkeitskontrollwoche in Sachsen-Anhalt festgestellt hat. Wie viele Verstöße es gab.

Bilanz nach Blitzermarathon: So viele Temposünder erwischt die Polizei in Sachsen-Anhalt

In ganz Sachsen-Anhalt hat die Landespolizei in der vergangenen Woche Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Magdeburg/Halle (Saale). - Einen wahren Blitzermarathon hat die Landespolizei Sachsen-Anhalt in der vergangenen Woche vom 7. bis 13. April an verschiedenen Stellen im ganzen Land hingelegt und dabei zahlreiche Tempoverstöße im Straßenverkehr festgestellt.

Von über 236.000 kontrollierten Fahrzeugen waren mehr als 3.500 zu schnell unterwegs, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte.

Auto war mit 142 Kilometer pro Stunde in einer 50er-Zone in Halle unterwegs

Laut dem Landesinnenministerium wurden am Schwerpunktkontrolltag - dem sogenannten Speedmarathon - an fast 200 Messstellen in Sachsen-Anhalt kontrolliert. Dabei wurden rund 30.000 Fahrzeuge überprüft, mehr als 750 davon waren zu schnell unterwegs.

Bemerkenswert war darunter ein Fall in Halle (Saale): Ein Autofahrer wurde mit 142 Kilometern pro Stunde in einer 50er-Zone gemessen.

Zudem stellte die Polizei bei zehn Fahrer fest, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Weitere Verstöße wie etwa das Fahren ohne Fahrerlaubnis oder ohne Versicherungsschutz wurden ebenfalls angezeigt.

Europaweite Geschwindigkeitskontrollen für mehr Verkehrssicherheit

Die Polizei in Sachsen-Anhalt beteiligt sich jedes Jahr an der europaweiten Geschwindigkeitskontrollwoche des Roadpol-Netzwerks. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk der Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union, das es sich zum Ziel gemacht hat, die Sicherheit auf europäischen Straßen zu verbessern.

Staatssekretär Klaus Zimmermann sagt: "Die konzentrierten Aktionen sind für die Landespolizei unerlässlich, um die Verkehrssicherheit vermehrt ins Bewusstsein aller am Straßenverkehr Teilnehmenden zu rücken."

Für die Aktion waren laut Ministerium rund 1.200 Polizeikräfte im Einsatz. Die nächste Kontrollwoche ist für den 4. bis 10. August geplant.