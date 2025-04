Die Polizei vom Revier Jerichower Land beteiligt sich am Blitzermarathon, der gerade läuft. Mit Erfolg: In Burg, Möckern und auf der B1 konnten Temposünder gestoppt werden.

Mit Tempo 150: Polizei stoppt beim Blitzermarathon Raser in Burg, Möckern und auf der B1

Burg - In diesen Tagen läuft der bundesweite Blitzermarathon. Auch im Jerichower Land. Mit Erfolg, wie sich in Burg, Möckern und auf der Bundesstraße 1 zeigt.

Das geht aus einer Auswertung vom Einsatzgeschehen vom Mittwoch, 9. April 2025, hervor. Im Rahmen der Kontrollwoche „Roadpol“ waren Beamte für Geschwindigkeitskontrollen in Drewitz (Ortsteil von Möckern), an der Zerbster Chaussee in Burg (stadteinwärts) sowie auf der B1, zwischen Parchen und Hohenseeden, im Einsatz.

Sieben Fahrzeugführer sind in Burg (12 bis 14.30 Uhr) festgestellt worden, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer überschritten haben. Der höchste gemessene Wert lag bei 68 km/h nach Abzug der Toleranz, heißt es in einer Mitteilung.

Blitzermarathon im Jerichower Land: Polizei stoppt Raser auf der B1 mit Tempo 150

In Drewitz wurden von 9.30 bis 10.30 Uhr 25 Fahrzeuge gemessen. Den Spitzenreiter mit einer Höchstgeschwindigkeit von 79 km/h bei erlaubten 50 Stundenkilometern kann sich auf Post aus der Zentralen Bußgeldstelle Magdeburg einstellen.

Auf der Bundesstraße 1 zwischen Parchen und Hohenseeden wurden von 13.15 bis 17.15 Uhr insgesamt 634 Fahrzeuge erfasst. Die höchste Überschreitung der erlaubten 100 Stundenkilometer betrug 154 km/h. Neben einem Bußgeld gibt es für den Fahrzeugführer auch ein Fahrverbot von einem Monat.