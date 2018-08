Ein Teil der Autobahn 9 in Richtung Berlin musste wegen eines Hitzeschadens gesperrt werden. Foto: Matthias Strauß

Zwischen Bad Dürrenberg und Leipzig-West ist ein Teil der Fahrbahn an der Autobahn 9 in Richtung Berlin aufgebrochen.

Bad Dürrenberg l Die Hitze hat auf der Autobahn 9 zwischen Bad Dürrenberg und Leipzig-West in Fahrtrichtung Berlin einen sogenannten "Blow-up", also einen Hitzeschaden an der Fahrbahn, verursacht.



Nach Angaben der Autobahnpolizei Weißenfels bleibt der rechte Fahrstreifen und die Standspur in diesem Bereich gesperrt.