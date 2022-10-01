Immer wieder werden die Wälder von Sachsen-Anhalt von Holzdieben heimgesucht. Es ist ein Trend, der durch die hohe Nachfrage nach Brennholz angeheizt wird. Was ist erlaubt und wann droht ein Bußgeld?

Brennholz im Wald sammeln: Was ist erlaubt – und was ist verboten?

Ist das Sammeln von Brennholz im Wald erlaubt?

Halle (Saale). - Der Holzdiebstahl in Sachsen-Anhalts Wäldern erreicht immer größere Ausmaße. Laut Landeskriminalamt steigt die Zahl der Fälle seit einigen Jahren an.

Mit dem Brennholzboom infolge der Energiekrise dürfte die Zahl weiter rasant steigen. Waldbesitzer hatten bereits beklagt, dass immer größere Mengen Holz gestohlen werden.

Institutionen und Verbände weisen nachdrücklich darauf hin, dass grundsätzlich kein Holz aus den Wäldern mitgenommen werden darf.

„Wer Holz ohne Freigabe des Forstbetriebs mitnimmt, um es im privat oder gewerblich beispielsweise zum Heizen zu nutzen, begeht Diebstahl“, sagt Knut Schüler, Sachgebietsleiter zentrale Holzvermarktung und Logistik beim Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt. „Das gilt auch bei kleinen Mengen eingeschlagenen Holzes, wenn es am Wegesrand liegt.“ Und für Totholz: „Es ist Bestandteil vieler Lebensräume und dient der Nährstoffzufuhr in den Wäldern.“

Brennholz aus dem Wald mitnehmen: Diese Strafen drohen

Es gibt zwar die so genannte Handstraußregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz, die unter anderem für Beeren, Pilze und Blumen gilt. Sie greift aber nicht für Holz, Zweige, Bäume oder geschützte Pflanzen.

Holzdiebstahl kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren geahndet werden. Wer einen Baum fällt, um seinen Eigenbedarf an Brennholz zu decken, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro rechnen.

Brennholz aus dem Wald: Was erlaubt ist und was nicht

In den Wäldern Sachsen-Anhalts darf auch nicht mit so genannten Sammelscheinen oder Lesescheinen Holz gesammelt werden. Das regeln die Bundesländer in eigenen Landeswaldgesetzen.

In Sachsen beispielsweise ist es möglich, in Abstimmung mit dem zuständigen Forstbetrieb Holz zu sammeln. Erlaubt ist in Sachsen-Anhalt allerdings, Brennholz von bereits gefällten und dafür ausgewiesenen Bäumen selbst abzusägen. Die Preise und Mengen für das bereitgestellte Holz bestimmt der jeweilige Forstbetrieb.

Heizen mit Holz: Selbstwerber dürfen Holz sägen

Nötig ist ein Selbstwerberschein, den das Forstamt oder der Waldbesitzer ausstellt. Außerdem wird das Einverständnis des Besitzers benötigt. Selbstwerbung wird jedoch in der Regel nur für liegendes Brennholz gestattet, welches dafür gesondert an den Wegesrand gerückt wurde.

Außerdem benötige man einen Motorsägen-Führerschein und eine komplette Schutzausrüstung. Die Preise für das abgesägte Holz setzt derweil der Förster fest.