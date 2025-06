Brodtrück ist neuer LKA-Pressesprecher

Magdeburg (bk). Stefan Brodtrück übernimmt ab 18. August beim Landeskriminalamt die Funktion des Pressesprechers.

Der 36 Jahre alte Polizeihauptkommissar folgt damit Michael Klocke, der am 1. Juli als Referent ins Büro des Innenministers gewechselt war.

Brodtrück wurde in Magdeburg geboren und begann 1996 sein Studium für den gehobenen Polizeidienst an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben.

Seine erste Dienststelle nach dem Studium war das damalige Polizeirevier Magdeburg-West. Dort war er im operativen Dienst als Streifen- und Einsatzführer eingesetzt. Später als Dienstgruppenleiter und Leiter Einsatzdienst.

Mitte 2007 wechselte er als Mitabeiter der Pressestelle in die Polizeidirektion Magdeburg. Nach der Strukturreform war er in der PD Nord weiterhin Bindeglied zwischen Polizei und Presse.

Brodtrücks Kommentar zum Wechsel ins LKA: "Ich möchte dort meine Erfahrungen in der Pressearbeit einbringen, die ich zum Beispiel bei solchen Großereignissen wie beim Erdrutsch in Nachterstedt und beim Zugunglück in Hordorf gesammelt habe." Wichtig sei für ihn ein gutes Verhältnis zu den Journalisten des Landes, das er weiterhin pflegen wolle.