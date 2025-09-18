Wegen Rissen im Mittelpfeiler ist die Brücke, die die L169 bei Gröbers über die Autobahn A14 führt, seit dem 19. September gesperrt. Nach ersten Untersuchungen steht jetzt fest wie es weitergeht.

Schäden am Bauwerk: Die Brücke über die A14 bei Gröbers bleibt gesperrt

Risse in der Brücke: Wegen einer gesperrten Überführung der L169 über die Autobahn A14 bei Gröbers kommt es zu Umleitungen.

Gröbers - Die Autobahnüberführung an der A 14 bei Gröbers im Saalekreis ist wegen Rissen in den Mittelpfeilern seit dem 19. September 2025 gesperrt. Jetzt steht fest: Das dauert auf jeden Fall länger.

Wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte, ist die Schadensuntersuchung sowie die Tragwerksanalyse für das Überführungsbauwerk abgeschlossen. Demnach muss das Bauwerk aufgrund der Risse des Überbaus im Bereich des Mittelpfeiler weiterhin gesperrt bleiben.

Brücke über A14 nahe Halle marode: Zusätzliche Stützen sollen helfen

Aktuell würden kurzfristige Sicherungsmaßnahmen für das Bauwerk untersucht, um den Verkehr auf dem Bauwerk zu ermöglichen und für die Autobahn 14 möglichst nicht einzuschränken.

Dies solle durch mittelpfeilernahe Zusatzstützungen erfolgen, heißt es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH. Aber: Verkehrliche Auflagen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Gutachten: Ersatzneubau wirtschaftlichste Lösung für Brücke über Autobahn

In dem zugehörigen Gutachten seien mehrere Ertüchtigungsmaßnahmen des Überbaus untersucht und bewertet. Im Ergebnis ist die wirtschaftlichste und langfristig sinnvollste Lösung ein Ersatzneubau des Überbaus.

Die Planungsgrundlagen werden bereits zusammengestellt. Einen Zeitplan für die Umsetzung könne man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht benennen. Im Vordergrund stehe zunächst die Absicherung des Bauwerkes.

Hauptprüfung war der Auslöser für Sperrung der Brücke über die A14 in Sachsen-Anhalt

Es geht dabei um die Überführung der Landesstraße 169 über die Autobahn 14 bei der Anschlussstelle Gröbers, teilte das Unternehmen mit.

Die Entscheidung war im September kurzfristig nach der Hauptüberprüfung des Bauwerks erfolgt. Der Schaden mache die Sofortmaßnahme erforderlich.

Schäden an Brücke über Autobahn A14 bei Gröbers festgestellt

Die Sperrung betrifft die Überführung bei der Anschlussstelle Gröbers im Saalekreis.

Während auf der Brücke nichts mehr geht, fließt darunter auf der A 14 der Verkehr weiter. (Foto: Marvin Matzulla)

Trotz der Sperrung bleiben die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Gröbers in Richtung Dresden und Magdeburg nutzbar – allerdings nur einseitig und ohne Möglichkeit, die Autobahn zu überqueren.

Sperren sorgen dafür, dass Autos und Lkw nicht mehr über die marode Brücke der Landesstraße 169 bei Halle kommen. (Foto: Marvin Matzulla)

Für den Verkehr wurden Umleitungen eingerichtet: Autofahrer sollen auf die benachbarte Anschlussstelle Halle-Ost sowie das Schkeuditzer Kreuz ausweichen. Die Landesstraße 169 wird über die Landesstraßen 168 und 165 umgeleitet.