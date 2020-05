Im Jahr 2021 liegen fünf der elf Feiertage in Sachsen-Anhalt an einem Wochenende. Seine freie Zeit für Entspannung und Familie muss sich der Arbeitnehmer gut einteilen. Symbolfoto: Christian Charisius/dpa

Den Urlaub um einen Feiertag legen, um möglichst viele freie Tage heraus zu bekommen, ist 2021 kaum möglich.

Schon jetzt ist klar: Das kommende Jahr ist kein arbeitnehmerfreundliches. Die Zahl der gesetzlichen, deutschlandweiten Feiertage ist auf neun pro Jahr festgelegt. Sachsen-Anhalt hat zwei mehr: die Heiligen drei Könige und den Reformationstag.

Doch fast die Hälfte der elf Feiertage in Sachsen-Anhalt, nämlich fünf, fallen im Jahr 2021 auf ein Wochenende. In diesem Jahr sind es drei, 2019 war es sogar nur ein Feiertag, der auf ein Wochenende fiel. Dabei sieht es 2021 in der ersten Jahreshälfte für Berufstätige noch ganz gut aus. Gleich der erste Feiertag des Jahres, der 1. Januar, ist ein Freitag.

Brückentage gleich im Januar?

Auch der nächste, Heilige drei Könige am 6. Januar, welcher neben Sachsen-Anhalt noch in Bayern und Baden-Württemberg gefeiert wird, fällt auf einen Wochentag, den Mittwoch. Hier wäre die erste Möglichkeit für Berufstätige, mit nur zwei Urlaubstagen, am 4. und 5. Januar, sechs freie Tage am Stück zu bekommen, nämlich vom 1. bis 6. Januar.

Eltern mit schulpflichtigen Kindern könnten so noch ein wenig Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringen, denn die Weihnachtsferien enden am 5. Januar. Wer jedoch gerne in den Winterurlaub fährt, hebt sich den Urlaub vielleicht noch etwas auf, denn die Winterferien beginnen am 8. Februar und enden am 13. Februar.

Tag der Arbeit ist ein Samstag

Der nächste Feiertag ist dann erst wieder im April. Karfreitag fällt auf den 2. April. Ostermontag folgt am 5. dieses Frühlingsmonats. Der erste Mai, der Tag der Arbeit, ist dann der erste Feiertag im Jahr 2021, der auf einen Samstag fällt.

Christi Himmelfahrt ist am 13. Mai und wie jedes Jahr an einem Donnerstag. Hier nehmen sich viele Arbeitnehmer gerne den Freitag frei und schlagen mit einem Urlaubstag die Brücke ins Wochenende. Außerdem haben sie so, mit nur einem Urlaubstag, vier Tage hintereinander frei.

Pfingstmontag, am 24. Mai, beschert den Arbeitnehmern noch einmal eine kürzere Arbeitswoche. Wer keinen Urlaub nimmt, muss am Dienstag wieder los, ebenso wie die Schulkinder, die 2021 ihre Pfingstferien vom 10. bis 22. Mai genießen dürfen. Und das war's dann auch schon mit den Feiertagen, die auf einen Wochentag fallen und uns neben unserem Urlaub zusätzlich freie Tage und Erholung bringen.

(K)einen Ersatztag

Andere Länder sind da arbeitnehmerfreundlicher. Wenn in Großbritannien ein Feiertag auf ein Wochenende fällt, wird dieser am darauffolgenden Montag nachgeholt. Spanien und Polen handhaben das ähnlich. Wäre das nicht eine Überlegung wert, solche Ersatztage auch in Deutschland einzuführen? Oder wenigstens in Sachen-Anhalt?

Denn die nächsten und damit auch die letzten vier Feiertage im Jahr 2021, sind der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, der Reformationstag am 31. Oktober sowie der erste und zweite Weihnachtsfeiertag am 25. und 26. Dezember. Sie alle fallen auf einen Samstag oder Sonntag. Zeit zum Ausruhen bleibt dem Arbeitnehmer in der zweiten Jahreshälfte 2021 also nur am Wochenende oder er hebt sich seinen Urlaub für diese Zeit der Feiertagsdürre auf.

Sommerferien erst Ende Juli

Mit schulpflichtigen Kindern ist das auch eine gute Idee, denn die Sommerferien fangen im Jahr 2021 relativ spät an und zwar am 22. Juli und enden am 1. September. Dementsprechend spät sind dann die Herbstferien. Sie beginnen am 25.Oktober und gehen bis zum 30. Oktober. Aber so ist es auch nicht mehr ganz so weit bis zu den Weihnachtsferien, die am 22. Dezember anfangen.