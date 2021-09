Brückentage 2022 - so holen Sie in Sachsen-Anhalt mehr aus ihrem Urlaub heraus

Für viele Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt lohnt sich der Blick auf den Kalender 2022. Mit guter Feiertags- und Brückentagsplanung springt mehr Freizeit für Sie und die Familie heraus. Eine Übersicht über bundesweite und einzelne gesetzliche Feiertage in Sachsen-Anhalt.

Halle (Saale)/Magdeburg/DUR - Freizeit ist ja bekanntermaßen enorm wichtig für die Erholung, aber meist knapp bemessen: Deshalb gehört die Urlaubsplanung für viele Menschen zu den wichtigsten Dingen im Leben. Wer seine Urlaubstage optimal nutzen möchte, sollte deshalb unbedingt auch die sogenannten Brückentage berücksichtigen. Je nachdem, in welchem Bundesland man lebt, können dann im kommenden Jahr sogar etliche freie Tage mehr herausspringen. Denn liegen die gesetzlichen Feiertage auf einem Donnerstag oder Dienstag, können sich Arbeitnehmer mit nur einem Urlaubstag ein langes Wochenende von vier Tagen sichern.

Das Jahr 2021 war in dieser Hinsicht ein eher schlechtes Jahr - und das nicht nur für in Sachsen-Anhalt lebende Arbeitnehmer. Neben dem 1. Mai (Samstag), 3. Oktober (Sonntag), und dem Reformationstag am 31.10. (Sonntag) fallen auch noch beide Weihnachtsfeiertage am 25. und 26. Dezember auf Samstag und Sonntag. Dafür sieht es im kommenden Jahr 2022 dann schon wieder etwas besser aus. Wir zeigen, wie sie mehr aus ihren Urlaubstagen herausholen können.

Brückentage Ostern 2022

Die Osterzeit eignet sich besonders gut, um das aus wenigen Urlaubstagen viel zu machen. Karfreitag (15.04.2022) und Ostermontag (18.04.2022) sind bundesweit gesetzliche Feiertage. Und da der Ostersonntag (17.04.2022) immer auf einen Sonntag fällt, braucht man hier keinen Urlaub zu nehmen. Wer also acht Urlaubstage investiert, kann von 11. bis 14. April und 19. bis 22. April freimachen und hat letztlich insgesamt 16 freie Tage (vom 9. April bis zum 24. April).

Brückentage Jahreswechsel 2022/2023

Auch der Jahreswechsel 2022 ist gut geeignet, um mit wenigen Urlaubstagen viele freie Tage herauszuholen.

Wer also vom 27. bis 30. Dezember Urlaub einplant, kann dank Weihnachtsfeiertagen und Neujahr mit nur vier Urlaubstagen neun Tage frei machen. Da der 31. Dezember im Jahr 2022 auf einen Samstag fällt, braucht man hier in den meisten Fällen keinen Urlaub nehmen.

Im Januar 2023 kann in Sachsen-Anhalt durch den Feiertag „Heilige Drei Könige“ vom 2. bis 5. Januar mit vier Urlaubstagen neun Tage frei bekommen.

Und wer die gesamte Zeit zwischen den Jahren und dem Feiertag „Heilige Drei Könige“ verbindet, könnte mit acht Urlaubstagen ganze 15 arbeitsfreie Tage herausbekommen.

Brückentage planen: Einzelne Feiertage im Jahr 2022

Neben Ostern im April und Pfingsten Ende Mai/Juni sollten Sie sich im Mai noch den 26. Mai, den Himmelfahrtstag, notieren. Dieser fällt wie immer auf einen Donnerstag und ermöglicht mit einem Urlaubstag ein extra langes Wochenende von vier Tagen – mit vier investierten Urlaubstagen sogar sieben frei Tage (23.-29.05.2022).

In Verbindung mit dem Pfingstmontag (6. Juni) ließen sich aus sechs eingereichten Urlaubstagen ganze zwölf freie Tage rausholen (26.05.-06.06.2022).

Weitere Möglichkeiten für lange Wochenenden ergeben sich dann wieder im Oktober. Mit dem „Tag der deutschen Einheit“ am 3. Oktober 2022, einem Montag, und vier investierten Urlaubstagen kann hier neun Tage lang frei gemacht werden.

Ebenfalls an einem Montag im Oktober wird in Sachsen-Anhalt der „Reformationstag“ (31. Oktober 2022) begangen. Mit vier eingereichten Urlaubstagen könnten hier neun frei Tage rausgeholt werden.

Übersicht Feiertage 2022 in Sachsen-Anhalt